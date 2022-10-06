Кримінал

Окупанти завдали удару по Хмельницькій області

6 Жовтня 2022 08:32
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війна

Російська армія сьогодні, 6 жовтня, завдала удару по території Хмельницької області. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

“Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території нашої області. Було чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих нема”, – зазначив він.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив ракетний удар. Він зазначив, що ситуація у місті контролюється.

“Вранці зафіксовані ракетні удари по Хмельницькій області. В громаді ситуація контрольована. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги”, – написав мер.


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