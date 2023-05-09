Кримінал

Окупанти у Луганській області створюють нові “військкомати”, – ЦНС

9 Травня 2023 16:13
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окупація

На окупованій частині Луганської області російські загарбники заново створюють “військкомати”, оскільки попередні установи не виконали план з примусової мобілізації громадян України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські окупанти створили ліквідаційні комісії для “Військового комісаріату ЛНР”, яким керують місцеві колаборанти. Причина полягає в тому, що даний орган був не спроможний виконати план з мобілізації необхідної кількості людей до лав окупаційної армії, оскільки місцеві мешканці уникають призову всіма можливими способами.

У ЦНС розповіли, що замість нього окупанти створили новий орган під назвою “Федеральний казенний заклад військовий комісаріат ЛНР”, керівництво якого призначили вже не з місцевих зрадників, а із завезених росіян.

Дана структура вже зареєстрована в російських реєстрах вже під іншим податковим номером, ніж попередній “Військовий комісаріат ЛНР”.


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