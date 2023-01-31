Кримінал

Окупанти обирають лікарні як потенційні мішені, – Синєгубов

31 Січня 2023 20:14
7
війна

За інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, 29 січня окупанти цілили у цивільну лікарню, але завдали удару по будинку на Мироносицькій, під завалами якого загинула жінка.

Про це повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини” начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, під час останнього обстрілу Харкова мішенню окупантів була цивільна лікарня, але вони влучили у будинок у центрі міста.

“Наразі розглядаємо можливість збереження медичного обладнання та передислокації певної частини місцевих лікарень, оскільки, за нашою інформацією, РФ обирає їх як потенційні мішені. Лікарні виключно цивільні, де немає військових, ані в місті Харкові, ані в тих населених пунктах, які знаходяться поблизу кордону з РФ”, — сказав Синєгубов.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Січня 2023 17:40
29

Байден обговорить із Зеленським запит України щодо зброї
31 Січня 2023 18:40
23

Російські окупанти ведуть наступ у районі Бахмута та Лимана, продовжуючи зазнавати великих втрат, – Генштаб
31 Січня 2023 17:12
39

Франція передасть Україні ще 12 САУ Caesar
31 Січня 2023 15:34
35

У першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків, – Кулеба
31 Січня 2023 12:42
78

Буданов: Ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
усі думки