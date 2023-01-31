Окупанти обирають лікарні як потенційні мішені, – Синєгубов

За інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, 29 січня окупанти цілили у цивільну лікарню, але завдали удару по будинку на Мироносицькій, під завалами якого загинула жінка.

Про це повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини” начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, під час останнього обстрілу Харкова мішенню окупантів була цивільна лікарня, але вони влучили у будинок у центрі міста.

“Наразі розглядаємо можливість збереження медичного обладнання та передислокації певної частини місцевих лікарень, оскільки, за нашою інформацією, РФ обирає їх як потенційні мішені. Лікарні виключно цивільні, де немає військових, ані в місті Харкові, ані в тих населених пунктах, які знаходяться поблизу кордону з РФ”, — сказав Синєгубов.