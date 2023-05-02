Кримінал

Окупанти обстріляли село у Куп’янському районі, поранено жінку Зранку у вівторок. 2 травня, російські окупанти знову обстрілювали прикордонні населені пункти Харківської області. Зокрема, було атаковано село Петропавлівка Куп’янського району, є поранена. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. “Під ворожими ударами було с. Петропавлівка Куп’янського району”, – розповів він. Як зазначив очільник регіону, за попередніми даними, осколкове поранення отримала 73-річна жінка. “Зараз медики надають потерпілій усю необхідну допомогу”, – додав Синєгубов. Поділитися:



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