Окупанти обстріляли село у Куп’янському районі, поранено жінку

Зранку у вівторок. 2 травня, російські окупанти знову обстрілювали прикордонні населені пункти Харківської області. Зокрема, було атаковано село Петропавлівка Куп’янського району, є поранена.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Під ворожими ударами було с. Петропавлівка Куп’янського району”, – розповів він.
Як зазначив очільник регіону, за попередніми даними, осколкове поранення отримала 73-річна жінка.
“Зараз медики надають потерпілій усю необхідну допомогу”, – додав Синєгубов.
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