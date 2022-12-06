Кримінал

Окупанти обстріляли Херсон: спалахнула пожежа, є загиблий

6 Грудня 2022 18:34
19
війна

Російські окупаційні війська 6 грудня знову обстріляли Херсон. Внаслідок удару загинула людина.

Про це повідомили заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко та голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За словами очільника області, росіяни влучили в інфраструктурний об‘єкт та житлові будинки. Наразі відомо про одного загиблого: через мінно-вибухову травму та поранення уламками помер 43-річний працівник підприємства.

Також внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа — її ліквідували херсонські рятувальники.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Грудня 2022 20:55
49

Останній російський обстріл відкинув стан в енергосистемі на тиждень назад, – Yasno
6 Грудня 2022 18:44
101

Авіація ЗСУ атакувала позиції ворожого ЗРК, – зведення Генштабу
6 Грудня 2022 17:34
79

Зеленський відвідав поранених захисників у госпіталі на Харківщині
6 Грудня 2022 17:24
242

Як виглядає російська база авіації “Енгельс-2” після вибуху 5 грудня
6 Грудня 2022 15:17
142

У Мелітополі підірвали колаборанта Миколу Волика
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
усі думки