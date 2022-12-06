Окупанти обстріляли Херсон: спалахнула пожежа, є загиблий

Російські окупаційні війська 6 грудня знову обстріляли Херсон. Внаслідок удару загинула людина.

Про це повідомили заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко та голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За словами очільника області, росіяни влучили в інфраструктурний об‘єкт та житлові будинки. Наразі відомо про одного загиблого: через мінно-вибухову травму та поранення уламками помер 43-річний працівник підприємства.

Також внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа — її ліквідували херсонські рятувальники.