Кримінал

Окупанти атакували Очаків: є поранені, пошкоджено будинки та цивільну інфраструктуру

7 Квітня 2023 09:11
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війна

Вранці 7 квітня російські військові з артилерії та мінометів обстріляли Очаків та акваторії Очаківської громади. Внаслідок цього пошкоджено будинки й цивільна інфраструктура міста, сталися пожежі.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Сьогодні зранку, 7 квітня, о 04:54 та 05:00 ворог завдавав артилерійський та мінометний обстріл по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, магазини, цивільну інфраструктуру міста”, – написав він.

Двоє людей отримало поранення, один з них у важкому стані. Також внаслідок обстрілу виникло дві пожежі, які були ліквідовані підрозділами ДСНС. Наслідки пошкоджень додатково уточнюються.

Також о 05:20 ворог завдавав артилерійських ударів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У самому Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.


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