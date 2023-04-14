Обстріл у Слов’янську зруйнував кілька поверхів багатоповерхівки

Слов’янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний обстріл. Через це зруйновано декілька поверхів однієї з багатоповерхівок. Очевидці кажуть, що є загиблий.
Про це повідомляють «Новини Донбасу» та відео очевидців.
Журналісти розповідають, що у місті чули щонайменше п’ять вибухів. У місцевих Telegram-каналах почали публікувати кадри багатоповерхового будинку, в одній із частин якого зруйновано щонайменше два поверхи.
Очевидці розповіли «Новинам Донбасу», що внаслідок обстрілу є загиблий, який під час удару курив на балконі.
Крім того, гучні вибухи чули у сусідньому Краматорську, а також Костянтинівці.