Кримінал

Обстріл у Слов’янську зруйнував кілька поверхів багатоповерхівки

14 Квітня 2023 17:35
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війна

Слов’янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний обстріл. Через це зруйновано декілька поверхів однієї з багатоповерхівок. Очевидці кажуть, що є загиблий.

Про це повідомляють «Новини Донбасу» та відео очевидців.

Журналісти розповідають, що у місті чули щонайменше п’ять вибухів. У місцевих Telegram-каналах почали публікувати кадри багатоповерхового будинку, в одній із частин якого зруйновано щонайменше два поверхи.

Очевидці розповіли «Новинам Донбасу», що внаслідок обстрілу є загиблий, який під час удару курив на балконі.

Крім того, гучні вибухи чули у сусідньому Краматорську, а також Костянтинівці.


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