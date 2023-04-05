Начальник Харківської ОВА Синєгубов прокоментував обшуки НАБУ

Національне антикорупційне бюро не вручило підозр нікому з посадовців Харківської обласної військової адміністрації.

Про це ввечері 5 квітня повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, детективи прийшли з обшуками до деяких структурних підрозділів Харківської обласної військової адміністрації, керівництва Апарату ХОВА та до одного з заступників начальника ХОВА.

“Наразі ми не маємо можливості повідомляти подробиці провадження, але співробітники НАБУ отримують усю допомогу”, — написав Синєгубов.

Заступниця начальника ОВА Віта Ковальська, до якої прийшли з обшуками, також прокоментувала слідчі дії НАБУ.

“Наразі більш детальну інформацію повідомити не можу, через те, що тривають слідчі дії. Переконана, що найближчим часом будуть встановлені всі обставини та причини події. Прошу утриматись від маніпуляцій і довіряти тільки офіційній інформації”, — повідомила Ковальська.

У пресслужбі НАБУ утримались від коментарів стосовно того, в рамках якого провадження детективи прийшли з обшуками.

Начальник обладміністрації Олег Синєгубов повідомив, що детективи підозр не вручали, адміністрація продовжує працювати у штатному режимі.

“У разі виявлення будь-яких порушень законодавства, будуть негайно ухвалені відповідні кадрові рішення та вжиті інші необхідні заходи”, — додав Синєгубов.