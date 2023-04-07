Кримінал

На Харківщині затримали чоловіка з боєприпасом до “Урагану”

7 Квітня 2023 13:04
24
читать на русском →
поліція

Правоохоронці оголосили про підозру 26-річному раніше судимому чоловіку у справі про замах на вбивство. За даними слідства, підозрюваний погрожував знайомим боєприпасом від “Урагану”.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури Харківщини.

“Ввечері 5 квітня у Слатиному підозрюваний прийшов в гості до знайомих. Він почав поводити себе агресивно та сваритись з присутніми. Жінка покликала на допомогу сусіда, який намагався заспокоїти гостя. Але підозрюваний вийшов з будинку та згодом повернувся з суббоєприпасом до снаряда РСЗВ “Ураган”, — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, чоловік став розмахувати перед знайомими снарядом. Одному з гостей вдалось виштовхати його з будинку.

“Чоловік обійшов будинок та погрожував кинути боєприпас у відчинене вікно. Один з гостей вихопив у нього з рук снаряд, щоб той не кинув його у приміщення, та переніс у ванну кімнату для безпеки всіх присутніх”, — повідомили у пресслужбі.

Правоохоронці затримали чоловіка.

“В будинку поліцейські виявили боєприпас 9Н210, що відноситься до категорії “надзвичайно небезпечний”. Його вилучили та знищили у безпечному місці”, — повідомили у поліції.

Чи перебуватиме чоловік під вартою на час розслідування, вирішить суд.

Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Квітня 2023 15:09
33

На засіданні Ставки обговорювали витік даних про контрнаступ
7 Квітня 2023 14:41
78

У Зеленського прокоментували появу у мережі даних про український контрнаступ
7 Квітня 2023 12:50
43

Сили оборони знищили російський літак Су-25 поблизу Мар’їнки
7 Квітня 2023 12:22
53

У Бахмуті Росія не має стратегічного успіху. Ми знаємо її плани, вона зазнає великих втрат — ЗСУ
7 Квітня 2023 10:36
96

На Одещині посадовець військової частини відбирав у солдат бойові доплати
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
усі думки