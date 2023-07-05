Кримінал

Катастрофа МАУ: до суду ООН надійшов позов проти Ірану від чотирьох країн

5 Липня 2023 15:25
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авіакатастрофа, іран

До Міжнародного суду ООН надійшов позов, поданий Канадою, Швецією, Україною та Британією, в якому Іран звинувачують у порушенні Монреальської конвенції у зв’язку зі збиттям літака МАУ у січні 2020 року.

У своїй заяві чотири держави стверджують, що Іран порушив низку зобов’язань за Монреальською конвенцією внаслідок збиття 8 січня 2020 року військовослужбовцями Корпусу вартових ісламської революції Ірану цивільного літака “Міжнародних авіаліній України” рейсу PS752.

Усі 176 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту літака, багато з яких були громадянами та резидентами держав-заявників, загинули в авіакатастрофі.

На думку заявників, Іран “не вжив усіх можливих заходів для запобігання незаконному та умисному вчиненню злочину, описаного в статті 1 Монреальської конвенції, включаючи знищення рейсу PS752.

Іран також згодом не зміг провести неупереджене, прозоре і справедливе кримінальне розслідування відповідно до міжнародного права, стверджують держави-позивачки.

Канада, Швеція, Україна та Британія намагаються обґрунтувати юрисдикцію Суду на підставі пункту 1 статті 36 Статуту Суду та пункту 1 статті 14 Монреальської конвенції, сторонами якої є всі чотири заявники та Іран.

Міжнародний суд ООН є головним судовим органом Організації Об’єднаних Націй. Він був створений відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй у червні 1945 року.

Україна, Велика Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору щодо збиття цього пасажирського літака наприкінці грудня 2022 року.


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