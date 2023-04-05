Кримінал

Харків’янин ошукав понад 30 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, на понад 1,5 млн гривень

5 Квітня 2023 11:57
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поліція

19-річний житель Харкова організував схему з незаконного перетину чоловіків за кордон та разом з посібниками ошукав понад 30 чоловіків на понад 1,5 млн гривень.

Про це 5 квітня повідомила пресслужба поліції Харківщини.

До схеми чоловік залучив своїх однолітків, неповнолітню дівчину та 54-річну жінку. Охочих виїхати розшукували через розсилку у месенджерах, консультували телефоном, кажуть у поліції.

“Підозрювані обіцяли допомогти у виготовленні пакета документів, необхідних для виїзду, та в безпосередньому перевезенні. Вартість такої послуги становила від 1000 до 2500 доларів США”, — повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство встановило, що коли фальшиві документи були готові, чоловіків везли у сторону кордону, але посеред дороги висаджували під будь-яким приводом і водій зникав.

“Проїхавши частину дороги, водійка під різними приводами робила зупинку, під час якої пасажири виходили з машини. Згідно розробленого шахраями плану, жінка не чекала їх повернення, а їхала з місця, залишаючи пасажирів на дорозі”, — сказано у повідомленні.

Про підозру у шахрайстві повідомили чотирьом учасникам схеми, трьох взяли під варту. Правоохоронці встановлюють, хто ще був причетним до шахрайства.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.


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