Кримінал

Харківського прокурора затримано на хабарі у $35 000

3 Травня 2023 13:07
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прокуратура, сбу, дбр

Служба безпеки України та Держбюро розслідувань повідомили, що їх співробітники затримали при отриманні великого хабара прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова.

Як повідомляє СБУ, підозрюваний запросив $35 000 від потерпілого у провадженні про шахрайство з комерційною нерухомістю. За цю суму прокурор, вважають спецслужби, обіцяв “підштовхнути” розслідування, також накласти арешт на майно та провести низку експертиз. Посередницею під час передачі грошей була, за інформацією ДБР, співмешканка підозрюваного, вона також затримана.

Затриманих повідомили про підозру за статтею отримання неправомірної вигоди посадовцем. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.


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