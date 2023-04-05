Кримінал

Ексглава СБУ у Криму працював на ФСБ під псевдонімом “Котигорошко”

5 Квітня 2023 11:16
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сбу, дбр

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань оприлюднили нові докази співпраці із ФСБ РФ ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, затриманого Службою раніше.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ та ДБР опублікували перехоплення розмов Кулініча та його куратора – колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Як зазначається, ці розмови входять до матеріалів кримінального провадження, яке завершило ДБР. Після того, як обвинувачений ознайомиться зі справою, їх передадуть до суду.

Кулініча затримали у липні 2022 року, йому було оголошено підозру в держзраді, створенні злочинної організації, самовільному відході з місця служби в умовах воєнного стану, заволодінні зброєю та її незаконному зберіганні.

Розробкою Кулініча та спецоперацією щодо його затримання займався особисто голова СБУ, генерал-майор Василь Малюк.

“Служба безпеки … здійснила агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ. Ми отримали всі файли, в яких Кулініч доповідав до Москви інформацію, у тому числі й секретну, про ситуацію в нашій країні, у Службі, про спроби впливати на різні процеси”, – додав Малюк.

Серед іншого було встановлено, що Кулініч співпрацював із ФСБ РФ та отримав оперативний псевдонім “Котигорошко”.

За даними СБУ, діяльність Кулініча курував так званий “політичний офіс” у Москві, який організували за завданням ФСБ РФ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович та колишній глава Адміністрації президента Андрій Клюєв.

Повідомляється, що Кулінич виконував вказівки кураторів для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, розстановки “своїх людей” у різні державні та правоохоронні органи, підбурювання громадян до держзради.


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