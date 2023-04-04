ДБР знайшло підпільний склад з краденими харчами для військових

Державне бюро розслідувань виявило вже другий підпільний склад з краденими продуктами, які призначалися для військових ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Працівники ДБР виявили ще один склад на Дніпропетровщині, в якому зловмисники ховали крадену продукцію: згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тон”, – йдеться у повідомлені.

В рамках розслідування за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) повідомили про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру.

Наразі ДБР встановлює повне коло осіб, причетних до схеми.

Повідомляється, що частину вилучених продуктів уже передали військовим, решта надійде до військових частин після завершення необхідних експертиз.