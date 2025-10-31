94 бойові зіткнення від початку доби: Генштаб про ситуацію на фронті

Станом на 16:00 31 жовтня на різних напрямках фронту триває висока бойова активність російських військ. Від початку доби зафіксовано 94 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Під ворожими артилерійськими обстрілами опинилися прикордонні громади Чернігівщини та Сумщини, зокрема Сеньківка, Бучки, Бобилівка та Шалигине.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім атак, два бої тривають. Росіяни завдали чотири авіаудари, скинувши дев’ять керованих авіабомб, та здійснили 91 обстріл позицій Сил оборони і населених пунктів, два з яких — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники стримують атаки у районі Вовчанська, Дворічанського та Колодязного — бої тривають.

На Куп’янському напрямку ворог намагається прорватися біля Петропавлівки, Піщаного та у напрямках Новоплатонівки й Новоосинового. Відбито десять атак, сім боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку загарбники атакували вісім разів поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік Корового Яру і Лимана. Два бої досі тривають.

На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися в районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив спробу штурму поблизу Часового Яру, але був зупинений.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано десять штурмових дій у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки. Три бої тривають.

Найбільша інтенсивність боїв фіксується на Покровському напрямку. Росіяни здійснили 26 спроб просунутись біля Никанорівки, Родинського, Мирнограда, Покровська та інших населених пунктів. П’ять боєзіткнень продовжуються.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак у районах Вербового, Павлівки, а також у напрямку Орестополя, Рибного та Олексіївки. Одне зіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку три ворожі атаки відбито поблизу Новомиколаївки та Нового. Під авіаударом опинилося Залізничне.

На Оріхівському напрямку відбито штурм у районі Новоандріївки, під ударами залишаються Лук’янівське та Новояковлівка.

На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитися до українських позицій — безуспішно.

На інших напрямках істотних змін обстановки не зафіксовано.