7 причин, в том числе неочевидных, почему стоит выучить английский язык

Дети начинают изучать английский язык в некоторых начальных школах и детских садах. На английском языке говорят во многих частях мира. Даже в нашей, украиноязычной (или русскоязычной) среде — будь то в языке молодежи или в повседневной жизни — можно найти все больше и больше английских слов.

Изучение английского имеет смысл. Вот вам семь веских причин, которыми поделилась с нами онлайн школа английского языка Englishdom, почему это того стоит.

Английский – язык мира

Английский является одним из самых распространенных языков в мире, многие люди говорят на нем как на родном или втором языке: только около 330 миллионов человек из Ирландии, Великобритании, Канады, США и Австралии являются носителями языка. Есть также около 50 других стран, в которых говорят примерно 1,5 миллиарда человек. Таким образом, с английским языком вы можете общаться с другими людьми по всему миру, будь то в деловых или частных поездках. Вы не только устанавливаете контакты, знание иностранного языка может спасти жизнь практически в любой точке мира, даже в чрезвычайных ситуациях, например таких, в которых оказались украинцы в конце зимы – начале весны этого года.

Общение

Независимо от того, в какой стране вы находитесь, вы всегда найдете кого-то, кто говорит по-английски. Даже если английский не является первым или вторым языком в некоторых странах, вы всегда найдете собеседника в популярных туристических районах. Особенно в чужой стране, где вы не знаете, как ориентироваться, или как попросить о помощи.

Лучшие карьерные возможности

Иностранные языки также становятся все более важными в профессиональной жизни и уже являются важным критерием отбора для многих вакансий. В международных компаниях с клиентами или дочерними компаниями за границей корпоративным языком часто является английский. Встречи, телефонные звонки, электронная почта – все общение на английском языке. Деловые поездки или более длительное профессиональное пребывание за границей также требуют владения английским языком. Хорошее знание английского языка значительно улучшит ваши карьерные перспективы и откроет гораздо больше возможностей и гораздо больший выбор предложений о работе.

Слушайте, читайте и смотрите в оригинале

Хотя многие фильмы и книги переведены с английского на украинский, можно получить более широкий спектр развлечений, если у вас есть соответствующие знания английского языка. Многие фильмы также предварительно выпущены на языке оригинала, чтобы вы могли увидеть их раньше всех. И что еще более значимо, важный контент часто теряется при переводе или дублировании из-за языковых ограничений. Некоторые выражения или идиомы не могут быть переведены напрямую. Это очень заметно, например, когда смотрите ситком в оригинале, который вы раньше видели на украинском языке. Вы заметите, что другие сериалы или фильмы, которые раньше казались вам скучными, вдруг приобретут совершенно иное очарование.

Наслаждайтесь музыкой и понимайте ее

Многие музыкальные треки, которые вы слышите каждый день по радио, на “спотифай” или по телевидению, имеют английские тексты. Разве не было бы неплохо также понимать, о чем тут вообще поют? Подпевать также намного легче, если вы понимаете слова и можете правильно произносить их.

Интернет говорит по-английски

Всемирная паутина невероятно обширна, и лишь небольшая часть всех сообщений на украинском языке. В мире социальных сетей, особенно в Instagram или YouTube, большинство постов публикуется на английском языке. Этим достигается максимально возможная дальность охвата аудитории. Английский язык открывает двери для общения с людьми в Интернете по всему миру — через чаты, твиты, комментарии.

Новые связи и дружба

Если вы говорите по-английски, вы можете общаться с людьми со всего мира. Это позволяет вам устанавливать контакты и заводить друзей там, где в другом случае ничего бы не завязалось.

Основным преимуществом английского языка является то, что грамматика проще, чем в других языках. Многие слова уже знакомы из повседневной жизни, и изучение фильмов или музыки не только весело, но и учит вас важному разговорному языку. Даже для продвинутых учеников английский язык остается захватывающим. А на более высоком уровне он становится неожиданно сложным – различные диалекты или идиомы регулярно позволяют открывать для себя новые стороны этого языка.