66 тіл з масового поховання в Ізюмі ще не ідентифіковані

Тимчасова окупація Ізюму тривала з 07 березня до 10 вересня 2022 року. П’ять місяців збройні формування рф здійснювали масовані обстріли міста та його околиць з різних видів зброї, убивали та катували місцевих мешканців.

У четвер в Ізюмі до поліції звернулися місцеві мешканці. Всі вони здали аналізи ДНК, які харківські слідчі і криміналісти опрацювали за допомогою мобільної ДНК-лабораторії.

За словами заступниці начальника відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Оксани Олійник, задля встановлення анкетних даних неідентифікованих загиблих проводяться слідчі дії. Загалом 1 червня до поліцейських звернулося 12 громадян.

«На теперішній час з місця масового поховання в Ізюмі вилучено 449 тіл, ідентифікована переважна більшість осіб, залишаються не ідентифікованими 66 осіб», – розповіла Оксана Олійник.

Вона підкреслила, що процес ідентифікації може бути прискорений, якщо всі родичі загиблих звернуться до поліції. За словами Оксани Олійник, серед тих, хто прийшов сьогодні, вперше здаватимуть аналізи троє громадян: двоє чоловіків шукають рідних братів, жінка розшукує батька.

У Вікторії в березні минулого року під час окупації Ізюму загинула мати. Їй було 72 роки. Після операції почалася гангрена. В окупованому місті неможливо було отримати кваліфіковану медичну допомогу, дістати перев’язочні матеріали. Поховали матір у дворі, потім за 3-4 дні перепоховали. Вікторія дуже хоче віддати належне свої рідній людині і поховати її за християнськими звичаями. А ще з радістю та вдячністю згадує день, коли побачили українських військових.

72-річна Любов Григорівна прийшла повторно, щоб дізнатися, коли вона може поховати свого брата. За даними криміналістів, порівняння аналізів не дало збігів. Слідчі, враховуючи поважний вік бабусі, викликали патрульних і разом з нею поїхали додому, щоб взяти для аналізу особисті речі загиблого.

Про результати досліджень слідчі повідомлять заявників по телефону.

“Якщо ваші родичі або знайомі під час окупації перебували в Ізюмі і ви втратили з ними зв’язок, звертайтеся до поліції за телефоном 102, або до найближчого територіального підрозділу”, – рекомендують у поліції.

З місця масового поховання по вул. Шекспіра в місті Ізюм вилучено 449 тіл, у тому числі останки 7 дітей. На 1 червня 2023 року не встановлені особи 66 загиблих.