49 прокурорів отримали статус інвалідів завдяки голові МСЕК Хмельниччини Крупі

49 прокурорів Хмельницької області, включно з обласним прокурором Олексієм Олійником, отримали статус інвалідів від Тетяни Крупи, керівниці місцевої медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від “Слуги народу”.

Про це повідомляють журналіст та головний редактор видання “Цензор.Нет” Юрій Бутусов, Офіс Генерального прокурора.

Бутусов оприлюднив список прокурорів, які незаконно оформили інвалідність і роками отримували кошти з держбюджету. За його даними, загальна сума виплат сягнула щонайменше 54,1 мільйона гривень.

Журналіст стверджує, що правоохоронні органи Хмельниччини були обізнані про масштабну корупційну схему, оскільки самі брали в ній участь. За його словами, під час обшуку в кабінеті Тетяни Крупи виявили 104 тисячі доларів, отриманих від 30 громадян за оформлення інвалідності.

Бутусов також зазначає, що схема мала на меті не лише фінансову вигоду, а й уникнення мобілізації. Більшість хабарів надавали жінки, щоб їхні чоловіки могли оформити догляд за інвалідом і таким чином уникнути призову.

За словами журналіста, статус інвалідності давав прокурорам переваги при працевлаштуванні та захищав від звільнення чи переведення в інші області.

Офіс Генерального прокурора повідомив про початок службового розслідування щодо цих фактів, яке охопить не лише Хмельницьку, а й інші обласні прокуратури.