Суспільство

3-тя окрема штурмова бригада розповіла про бої в Авдіївці

16 Лютого 2024 15:28
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війна
Воїн Третьої окремої штурмової бригади / Фото: 3 ОШБр

Проти сил Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці — не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. 

Про це повідомляє пресслужба 3-ї ОШБр.

“Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам зс рф. Обидва ворожі підрозділи — фактично «стерті». 

Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 «200-ми» і «300-ми» противника.

Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та омсбр зс рф. Точаться бої проти 35-ої та 55-ої омсбр 41-ї армії, й проти 21-ої та 15-ої омсбр 2-ї армії”, – йдеться у повідомлені.

За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на ділянці фронту бригади наступні: 35-та; 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ої загальновійськової армії.

Також: 15-та, 21-ша й 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ої загальновійськової армії. 

Проти українських сил зокрема воює 114-та окрема мотострілецька бригада — колишній 11-ий окремий мотострілецький полк так званої «ДНР». 

Окремі задачі виконує особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії.

“Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою”, – підкреслюють у бригаді.


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