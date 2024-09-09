Суспільство

3 безпілотника та 2 ракетні системи хуситів знищили американські військові у Ємені
9 Вересня 2024 08:59
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сша
Прапор США / Фото з відкритих джерел

Минулої доби США ліквідували 3 безпілотники і 2 ракетні комплекси хуситів у Ємені.

Про це повідомляє Центральне командування США.

“За останні 24 години сили Центрального командування США успішно знищили три підтримувані Іраном безпілотні літальні апарати хуситів і два ракетні комплекси в контрольованому хуситами районі Ємену”, – повідомляє пресслужба Центрального командування США.

Згідно з повідомленням, ці системи становили” явну і безпосередню загрозу американським і коаліційним силам, а також торговельним суднам у регіоні.” 

“Ці дії були вжиті для захисту свободи судноплавства і забезпечення більшої безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торгових суден”, – додали військові.


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