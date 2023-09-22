28 вересня Україна обговорить з державами ЄС питання імпорту зерна

Україна та держави-члени Євросоюзу зустрінуться у Брюсселі 28 вересня, щоб обговорити імпорт зерна.

Про це повідомила речниця Європейської комісії Міріам Гарсії Феррер.

“Сьогодні ми завершили розробку наших коментарів щодо українського плану дій, який був представлений у понеділок в ході зустрічі Координаційної платформи.

Обміни думками були дуже конструктивними, і ми бачили позитивний шлях вперед. Сьогодні ми надіслали запрошення до участі у наступній зустрічі Координаційної платформи наступного четверга. Ми матимемо можливість завершити роботу над цим планом дій, щоб він міг запрацювати якомога швидше”, — сказала спікерка.

Феррер зазначила, що заданий план дії з вирішення питання зернового експорту був розроблений Україною й має різні складові, які охоплюють:

встановлення більш жорсткого контролю за експорт продукції;

проведення інформаційної кампанії з роз’яснення вразливості ринків у країнах-сусідах;

узагальнення інформації щодо кінцевих споживачів української сільськогосподарської продукції.

Головним елементом є запровадження ліцензування експортних операцій з аграрними продуктами, на які раніше поширювались захисні заходи з боку ЄС, зокрема пшеницю, кукурудзу, насіння соняшника та ріпаку.

“Цей план дій, що був представлений Україною, стосується п’яти країн: Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії й Болгарії. Є конструктивна участь з боку всіх сторін. Ми працювали протягом тижня та сподіваємося, що зможемо вирішити цю ситуацію швидко”, — додала речниця.