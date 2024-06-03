107 країн підтвердили участь у Саміті миру 

107 країн і міжнародних організацій вызьмуть участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня.

Про це в ефірі марафону «Єдині новини» повідомив прессекретар Президента України Сергій Никифоров.

«107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Саміті миру. Ми говоримо про те, що в тому чи іншому вигляді можуть бути представлені Філіппіни, Сингапур, Тимор. З лідерами саме цих держав Президент України зустрічався у Сингапурі і Манілі», – розповів Никифоров.

Прессекретар Президента також нагадав, що у Сингапурі Володимир Зеленський взяв участь у безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла». «Це щось на зразок Мюнхенської конференції з безпеки, але для цього регіону світу», – відзначив Никифоров.

«Головна мета цього візиту – це достукатися до цієї частини світу і закликати їх не стояти осторонь нашої мирної ініціативи – Саміту миру», – заявив Сергій Никифоров.