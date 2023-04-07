З’явилися припущення про те, хто стоїть за витоком секретних документів по Україні

Росія чи проросійські елементи, ймовірно, стоять за витоком кількох секретних військових документів США, розміщених у соціальних мережах.

Про це заявили інформаційному агентству Reuters три американські чиновники.

Вони вважають, що документи, мабуть, були змінені, щоб зменшити кількість жертв російських військ.

В одному документі, розміщеному в соцмережах, йдеться про те, що з моменту вторгнення було вбито від 16 000 до 17 500 російських військовослужбовців. Офіційна оцінка США полягає в тому, що реальна цифра набагато вища і становить близько 200 000 вбитих і поранених росіян.

Пентагон відмовився коментувати справжність документів, датованих 1 березня і які мають позначки про те, що вони під грифом «Секретно» та «Цілком таємно».

Представник української військової розвідки заявив, що, можливо, інформацію в повідомленнях було повністю вигадано, і що витоку не було.

Попередній аналіз повідомлень показав, що вони складаються з неправдивих даних про жертви, а частину інформації взято з відкритих джерел, повідомив речник Андрій Юсов.

“Ми, звичайно, чекатимемо офіційних коментарів (Пентагону), але я думаю, що українська громадськість не має підстав хвилюватися”, – сказав він.

Раніше американське видання New York Times повідомило, що у твітері і телеграмі цього тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом.

У цих матеріалах містяться відомості про сили та озброєння, принаймні частини українських підрозділів, які готуються до наступу, є інформація про графіки доставки боєприпасів та військової техніки. Із 12 бригад, про які йдеться у документах, 9 оснащуються за допомогою західних союзників України. Для їхнього обладнання потрібно, згідно з документами, 250 танків і 350 бойових машин піхоти. У документах, як зазначають співрозмовники видання, немає самих планів наступу, який планує український Генштаб.

Частина документів, де містяться дані про російські та українські втрати, за оцінкою джерел New York Times, виглядають сфальсифікованими. В одній з таблиць рівень російських втрат оцінюється в 17,5 тисячі вбитими, українських – в 71,5 тисячі, що суперечить даним Пентагону про майже 200 тисяч вбитих і поранених російських військовослужбовців і більше та понад 100 тисяч вбитих і поранених українських військових.

New York Times називає витік цих документів найбільшим успіхом російської розвідки, що стали оприлюдненими, з початку вторгнення російської армії на українську територію.

Співрозмовники видання наголошують, що багато з цих даних вже застаріли, бо описують ситуацію станом на початок березня. Тим не менш, у Москві зможуть отримати чимало корисної інформації з цих даних. Наприклад, там вказується рівень використання боєприпасів для ракетних систем HIMARS.