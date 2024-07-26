З’явилися подробиці удару по окупованому Криму

Унаслідок удару по аеродрому “Саки” в окупованому Криму знищено установку радіолокаційної станції та склад боєприпасів.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

“Цієї ночі ЗСУ вдарили по території військового аеродрому в Новофедорівці Сакського району. У результаті є попадання по боєкомплекту, сталася пожежа. Поранено двох військовослужбовців – вони отримали осколкові поранення.

Крім того, ракета ATACMS також вразила місце дислокації російської ППО за 5 км від села Шовковичне в Сакському районі. У результаті було знищено установку радіолокаційної станції”, – йдеться в повідомленні.

Заявляється, що вдарили по Криму 4 ракетами ATACMS.