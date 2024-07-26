Суспільство

З’явилися подробиці удару по окупованому Криму
26 Липня 2024 10:21
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Оборонні позиції уздовж узбережжя окупованого Криму / Фото: Атеш

Унаслідок удару по аеродрому “Саки” в окупованому Криму знищено установку радіолокаційної станції та склад боєприпасів.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

“Цієї ночі ЗСУ вдарили по території військового аеродрому в Новофедорівці Сакського району. У результаті є попадання по боєкомплекту, сталася пожежа. Поранено двох військовослужбовців – вони отримали осколкові поранення. 

Крім того, ракета ATACMS також вразила місце дислокації російської ППО за 5 км від села Шовковичне в Сакському районі. У результаті було знищено установку радіолокаційної станції”, – йдеться в повідомленні. 

Заявляється, що вдарили по Криму 4 ракетами ATACMS.


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