З’явилися перші фото наслідків атаки на аеродром Морозовськ

З’явились перші знімки наслідків ураження аеродрому Морозовськ в Ростовській області в ніч з 2 на 3 серпня. Їх публікує OSINT-проєкт DeepState.
“Знімки низької якості, дещо хмарні, проте наочно демонструють масштаби руйнувань. Зокрема, повне знищення одного зі складів авіаційного озброєння цього аеродрому”, – зазначають аналітики.
Росіяни прибрали усі літаки зі стоянки неподалік складів, отже ступінь їх пошкоджень невідомий.
Morozovsk空軍基地攻撃後。— AS-22 (@AS_22im) August 3, 2024
雲がかかっていて全体の把握は難しいが弾薬庫が攻撃を受けて無くなっていることが分かる。
48.32007° N, 41.80519° E pic.twitter.com/7d0PeHAKAz
Про ураження цього аеродрому вранці повідомляв Генеральний Штаб. Там уточнили, що зафіксовано влучання у склади з боєприпасами, зокрема з керованими авіаційними бомбами.