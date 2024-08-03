З’явилися перші фото наслідків атаки на аеродром Морозовськ

З’явились перші знімки наслідків ураження аеродрому Морозовськ в Ростовській області в ніч з 2 на 3 серпня. Їх публікує OSINT-проєкт DeepState.

“Знімки низької якості, дещо хмарні, проте наочно демонструють масштаби руйнувань. Зокрема, повне знищення одного зі складів авіаційного озброєння цього аеродрому”, – зазначають аналітики.

Знімки аеродрому Морозовськ за 02.08.2024 та 03.08.2024 відповідно / Фото DeepState

Росіяни прибрали усі літаки зі стоянки неподалік складів, отже ступінь їх пошкоджень невідомий.

Про ураження цього аеродрому вранці повідомляв Генеральний Штаб. Там уточнили, що зафіксовано влучання у склади з боєприпасами, зокрема з керованими авіаційними бомбами.