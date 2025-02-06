Суспільство

Зухвалий штурм на кабріолеті: ЗСУ знищили групу окупантів-камікадзе (відео)
6 Лютого 2025 17:23
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Оператори дронів / Фото: ОТУ "Луганськ"
Оператори дронів / Фото: ОТУ "Луганськ"

Українські військові ліквідували групу російських загарбників, які намагалися пересуватися полем бою на легковому автомобілі.

Про це повідомили в ОТУ “Луганськ”.

Оператори дронів виявили машину, ймовірно, Ланос-кабріолет, з окупантами на борту. Вже за хвилину авто підірвалося на міні, але змогло продовжити рух. Один із росіян відкрив вогонь зі стрілецької зброї по FPV-дрону, після чого вистрибнув із машини.

“Транспортний засіб зупиняється. FPV-дрон намагається атакувати, але не вибухає перед машиною. Відчувши тимчасове полегшення, орки вирішують продовжити рух. Фарт поки що на їхньому боці”, – йдеться в повідомленні.

Автівку зупинив другий бойовий дрон: троє окупантів вибігли та спробували знайти укриття в лісопосадці.

Один із росіян був ліквідований ударом FPV-дрона. Решта хаотично пересувалися, намагаючись врятуватися.

“Втім, наступний вибух поставив крапку в цій історії – останній загарбник був знищений поза кадром”, – розповіли українські військові.


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