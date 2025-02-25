Суспільство

ЗСУ знищили 1300 загарбників, ЗРК “Бук-МЗ” та п’ять танків: втрати РФ в Україні за добу
25 Лютого 2025 08:18
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Знищена російська техніка / Фото: novynarnia
Знищена російська техніка / Фото: novynarnia

За добу, з 24 по 25 лютого, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункту управління та ворожому зенітному ракетному комплексу “Бук-M3”. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати російських загарбників за добу склали 1300 солдатів. Також українські воїни знешкодили:

  • 5 танків;
  • 11 бойових броньованих машин;
  • 26 артилерійських систем;
  • 2 засоби ППО;
  • 122 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 138 автомобілів;
  • 2 одиниці спеціальної техніки.   

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