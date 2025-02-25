ЗСУ знищили 1300 загарбників, ЗРК “Бук-МЗ” та п’ять танків: втрати РФ в Україні за добу

За добу, з 24 по 25 лютого, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункту управління та ворожому зенітному ракетному комплексу “Бук-M3”.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати російських загарбників за добу склали 1300 солдатів. Також українські воїни знешкодили:
- 5 танків;
- 11 бойових броньованих машин;
- 26 артилерійських систем;
- 2 засоби ППО;
- 122 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 138 автомобілів;
- 2 одиниці спеціальної техніки.