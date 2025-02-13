Суспільство

ЗСУ знищили 1250 окупантів та низку російської техніки: дані Генштабу за добу
13 Лютого 2025 07:40
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Знищені російські ББМ / Фото: AP
Знищені російські ББМ / Фото: AP

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, район зосередження озброєння та військової техніки та дві радіолокаційні станції російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За минулу добу російська армія втратила 1250 солдатів.

Також Збройні сили Україні знешкодили:

  • 17 танків;
  • 23 бойові броньовані машини;
  • 58 артилерійські системи;
  • 2 РСЗВ;
  • 2 засоби ППО;
  • 153 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 6 крилатих ракет;
  • 168 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 одиниці спеціальної техніки.

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