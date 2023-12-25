Політика

ЗСУ: Знищено два літаки, дві ракети та 28 “шахедів”

25 Грудня 2023 09:04
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ппо

У зведенні на ранок понеділка Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що в ході відбиття нальоту «шахедів» напередодні пізно ввечері та вночі було збито 28 із 31 безпілотника, запущеного Росією.

“Шахеди” атакували кількома групами з південного та північного напрямків на цілі в Одеській області, а також у центрі та на заході країни. Куди потрапили три не збиті «шахеди», не повідомляється.

“Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві – знищені!” – повідомляють ЗС ЗСУ.

Генштаб у зведенні на ранок 25 грудня оголосив, що напередодні було збито два російські літаки: Су-34 і Су-30.

Про знищення винищувача-бомбардувальника Су-34 українські військові оголосили ще в неділю, а щодо винищувача Су-30, то командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук писав про «бойову роботу по ньому», але не стверджував, що він збитий. Тепер генштаб повідомляє, що Су-30 також знищено.

Перед цим, у п’ятницю, українські військові заявили, що збили на півдні одразу три Су-34.

Російська сторона офіційно ці втрати не коментувала.

І Су-34, і Су-30 — це сучасні бойові літаки вартістю десятки мільйонів доларів кожен.


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