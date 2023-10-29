ЗСУ збили всі безпілотники під час нічної атаки

У ніч на 29 жовтня низка регіонів України була атакована російськими безпілотниками. За даними Генштабу ЗСУ, всі дрони збиті. “Російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони були знищені”, – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Тим часом міністерство оборони Росії повідомило, що в ніч на неділю в районі анексованого Криму було збито 36 українських безпілотників.

«Черговими засобами ППО знищено 36 українських безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим», – йдеться у повідомленні.