ЗСУ за добу знищили 570 окупантів та 1 літак

Минулої доби ЗСУ ліквідували 570 окупантів, знищили 3 танки, 4 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 1 засіб ППО та 1 літак.

За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 177680 (+570) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3636 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,

артилерійських систем – 2727 (+5) од,

РСЗВ – 533 (+0) од,

засоби ППО ‒ 282 (+1) од,

літаків – 307 (+1) од,

гелікоптерів – 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 304 (+0).

Дані уточнюються.

Генштаб також повідомляє, що Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники поблизу Мар’їнки знищили російський штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 БпЛА , з них: 3 – типу“Орлан”, 3 – “Ланцет” та 1 – “Мерлін”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.