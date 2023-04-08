ЗСУ за добу знищили 570 окупантів та 1 літак

Минулої доби ЗСУ ліквідували 570 окупантів, знищили 3 танки, 4 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 1 засіб ППО та 1 літак.
За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 177680 (+570) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3636 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,
- артилерійських систем – 2727 (+5) од,
- РСЗВ – 533 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 282 (+1) од,
- літаків – 307 (+1) од,
- гелікоптерів – 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 304 (+0).
Дані уточнюються.
Генштаб також повідомляє, що Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники поблизу Мар’їнки знищили російський штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 БпЛА , з них: 3 – типу“Орлан”, 3 – “Ланцет” та 1 – “Мерлін”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.