Суспільство

ЗСУ за добу знищили 570 окупантів та 1 літак

8 Квітня 2023 09:00
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зсу, генштаб, втрати ворога

Минулої доби ЗСУ ліквідували 570 окупантів, знищили 3 танки, 4 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 1 засіб ППО та 1 літак.

За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 177680 (+570) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3636 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2727 (+5) од,
  • РСЗВ – 533 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 282 (+1) од,
  • літаків – 307 (+1) од,
  • гелікоптерів – 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 304 (+0).

Дані уточнюються.

Генштаб також повідомляє, що Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники поблизу Мар’їнки знищили російський штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 БпЛА , з них: 3 – типу“Орлан”, 3 – “Ланцет” та 1 – “Мерлін”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.


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