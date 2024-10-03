ЗСУ вразили російську радіолокаційну станцію “Небо-М”, – Генштаб

Сили оборони України завдали удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції “Небо-М”.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“РЛС “Небо-М” є дуже складним об’єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США”, – пояснили у ГШ.

Як зазначають військові, знищення цієї РЛС створить сприятливий “повітряний коридор” для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.