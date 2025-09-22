ЗСУ відбили 156 штурмів росіян за добу: Генштаб оновив карти бойових дій

Розпочалася 1307 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. З 21 по 22 вересня на фронті відбулося 156 боїв. На Покровському напрямку відбулися 40 боїв, на Лиманському — 21, на напрямку Новопавлівському напрямку росіяни здійснили 20 спроб прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 5469 обстрілів, зокрема 235 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6470 дронів-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаударів по районах населених пунктів:

Добропілля, Дружківка, Костянтинівка Донецької області;

Гаврилівка Дніпропетровської області;

Оріхів Запорізької області;

Інгулець, Одрадокам’янка Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили шість атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 керовані авіабомби, та здійснив 165 обстрілів, зокрема 11 — із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та у бік Одрадного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Серебрянки та у бік Виїмки і Ямполя.

Краматорський, Торецький та Покровський напрямки

На Краматорському напрямку окупант тричі атакував у бік Ступочок та Новомаркового.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 49 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне.

Новопавлівський, Гуляйпільський та Оріхівський напрямки

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Ольгівського та у бік Полтавки.

На Оріхівському напрямку загарбники шість разів намагались йти вперед на позиції ЗСУ в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.