ЗСУ вдарили по 18 районах зосередження ворожої техніки та особового складу: знешкоджено 1300 окупантів

Протягом доби ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два засоби ППО, засіб РЕБ, склад боєприпасів, чотири артилерійські системи, а також два пункти управління противника.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За добу, що минула, втрати російських загарбників склали 1300 солдатів.

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