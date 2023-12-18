ЗСУ скорочують деякі операції через брак боєприпасів і зменшення західної допомоги, – Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” Олександр Тарнавський заявив, що ЗСУ зіткнулися з нестачею артилерійських боєприпасів та скоротили деякі військові операції через брак західної допомоги.

Про це бригадний генерал повідомив у коментарі Reuters.

“Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими — 122 міліметри, 152 міліметри. І ці проблеми існують по всій лінії фронту. Обсяги, які маємо, не є достатніми для нас нині, враховуючи потреби. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ставили перед собою, і робимо їх меншими, тому що нам потрібно їх забезпечити”, — зазначив Тарнавський.

Водночас командувач ОСУВ “Таврія” підкреслив, що російські війська також стикаються з проблемами зі снарядами, але не розкрив деталей.

Окрім цього, додав, що українські військові на південно-східному фронті перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших.

“На деяких ділянках ми перейшли (в оборону), а на деяких продовжуємо наступальні дії — маневром, вогнем і просуванням. І готуємо резерви для наших подальших широкомасштабних дій”, — підсумував бригадний генерал.