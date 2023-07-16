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ЗСУ поки що не може розмістити ППО на відстані від міст

16 Липня 2023 21:00
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Наявних в Україні засобів протиповітряної оборони недостатньо, щоб збивати російські ракети та безпілотники подалі від населених пунктів, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Засоби ППО різні – середнього та малого радіусу дії, є винищувальна авіація, а є мобільні вогневі групи. Те, що у нас зараз є, а це і старі радянські системи, і те, що нам надали партнери, цього недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила. Це неможливо”, – сказав він.

За словами Ігната, засоби ППО розміщують біля окремих населених пунктів, щоб утворити кільце. По можливості протиповітряну оборону ставлять якомога щільніше, щоб ефективніше знищувати ворожі цілі.

“Якщо засоби ППО розмістити далі, то противник скористається пробілами. Зараз немає іншого способу, окрім як ставити засоби ППО ближче до населених пунктів”, – додав речник.


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