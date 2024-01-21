ЗСУ підтвердили втрату Крохмального на Куп’янському напрямку

За словами речника командування Сухопутних військ Володимира Фітьо, військові відійшли “на більш підготовлені рубежі”, оскільки село “не має жодного значення”.

“У селі Крохмальному до повномасштабного вторгнення проживали 45 осіб, тобто було десь п’ять будинків, і ці будинки зруйнувала армія РФ. Тому ці кілька сотень метрів, які росіяни захопили, не мають жодного значення. Наші захисники відійшли на більш підготовлені рубежі, де їхнє життя перебуває в безпеці”, – сказав Фітьо в ефірі телемарафону.

“Загроз для сусідніх підрозділів це не становить, і, я думаю, це тимчасове явище. Лінія фронту щодня зміщується, ми просто не повідомляємо про захоплення або відбиття 100 метрів, нам це не потрібно”, – розповів речник.

Зазначимо, що сьогодні захоплення села підтвердило і міноборони РФ.

ЗСУ звільнили Крохмальне восени 2022 року під час контрнаступу в Харківській області.