Кримінал

Зранку ворог вдарив по передмісті Харкова
3 Серпня 2024 08:57
обстріли
Автобус, обстріляний збройними силами рф у Дергачівській громаді 2 серпня / Фото Харківська обласна прокуратура

Зранку у Харкові було чутно потужний вибух. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, прильот відбувся у близькому передмісті.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, близько 7:30 окупанти вдарили по Харківському району, інформація про руйнування уточнюється. Без постраждалих.

Синєгубов також повідомив про наслідки обстрілів Харківщини у п’ятницю, 2 серпня, та уніч на 3 серпня.

  • 3 серпня 7:00 с. Івашки. Внаслідок артобстрілу знищено приватний будинок господарчі споруди. Без постраждалих
  • 3 серпня 04:35 Ізюмський р-н, Балаклійська ТГ, с. Крейдянка. Внаслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди.
  • 3 серпня 00:45 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Подоли. Внаслідок обстрілу горіла покрівля будинку.
  • 20:20 Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Вишнівка. Внаслідок підриву на ВНП постраждали чоловіки 41 та 44 років.

2 серпня:

  • 09:00 Дергачівська громада Харківського району горів трактор та пошкоджено автобус. Постраждали 7 цивільних чоловіків.
  • 09:00 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок обстрілу частково пошкоджена будівля дитячого садочку.
  • 15:00 с. Камʼянка Ізюмського району. Внаслідок підриву на ВНП постраждав 49-річний чоловік.
  • 14:21 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіло складське приміщення. Пошкоджено приватний будинок та 3 автомобілі, фасади трьох багатоквартирних будинків.
  • 12:17 Чугуївський район, Великобабчанська ТГ, с. Велика Бабка. Відбувся обстріл касетними боєприпасами по території.
  • 11:45 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку.
  • 11:40 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ, влучання ракети біля під’їзду в землю. Пошкоджений 5-поверховий житловий будинок. Постраждала жінка 66 років, чоловік 52 років. Загинула 55-річна жінка.

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