Зранку ворог вдарив по передмісті Харкова

Зранку у Харкові було чутно потужний вибух. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, прильот відбувся у близькому передмісті.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, близько 7:30 окупанти вдарили по Харківському району, інформація про руйнування уточнюється. Без постраждалих.

Синєгубов також повідомив про наслідки обстрілів Харківщини у п’ятницю, 2 серпня, та уніч на 3 серпня.

3 серпня 7:00 с. Івашки. Внаслідок артобстрілу знищено приватний будинок господарчі споруди. Без постраждалих

3 серпня 04:35 Ізюмський р-н, Балаклійська ТГ, с. Крейдянка. Внаслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди.

3 серпня 00:45 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Подоли. Внаслідок обстрілу горіла покрівля будинку.

20:20 Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Вишнівка. Внаслідок підриву на ВНП постраждали чоловіки 41 та 44 років.

2 серпня: