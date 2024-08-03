Зранку ворог вдарив по передмісті Харкова

Зранку у Харкові було чутно потужний вибух. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, прильот відбувся у близькому передмісті.
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, близько 7:30 окупанти вдарили по Харківському району, інформація про руйнування уточнюється. Без постраждалих.
Синєгубов також повідомив про наслідки обстрілів Харківщини у п’ятницю, 2 серпня, та уніч на 3 серпня.
- 3 серпня 7:00 с. Івашки. Внаслідок артобстрілу знищено приватний будинок господарчі споруди. Без постраждалих
- 3 серпня 04:35 Ізюмський р-н, Балаклійська ТГ, с. Крейдянка. Внаслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди.
- 3 серпня 00:45 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Подоли. Внаслідок обстрілу горіла покрівля будинку.
- 20:20 Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Вишнівка. Внаслідок підриву на ВНП постраждали чоловіки 41 та 44 років.
2 серпня:
- 09:00 Дергачівська громада Харківського району горів трактор та пошкоджено автобус. Постраждали 7 цивільних чоловіків.
- 09:00 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок обстрілу частково пошкоджена будівля дитячого садочку.
- 15:00 с. Камʼянка Ізюмського району. Внаслідок підриву на ВНП постраждав 49-річний чоловік.
- 14:21 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіло складське приміщення. Пошкоджено приватний будинок та 3 автомобілі, фасади трьох багатоквартирних будинків.
- 12:17 Чугуївський район, Великобабчанська ТГ, с. Велика Бабка. Відбувся обстріл касетними боєприпасами по території.
- 11:45 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку.
- 11:40 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ, влучання ракети біля під’їзду в землю. Пошкоджений 5-поверховий житловий будинок. Постраждала жінка 66 років, чоловік 52 років. Загинула 55-річна жінка.