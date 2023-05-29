Суспільство

Знищено десятки ворожих ракет і БПЛА: Повітряні Сили розкрили деталі нічної атаки

29 Травня 2023 08:54
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ракетний удар, ппо

Цієї ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Цього разу ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря.

З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА «Shahed-136/131». Усього – близько 35 ударних дронів.

Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:

  • 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 29 ударних БпЛА «Shahed-136/131»;
  • 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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