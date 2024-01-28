Кримінал

Знищено 4 із 8 “шахедів”, якими противник атакував прифронтову зону

28 Січня 2024 08:14
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ппо

У ніч на 28 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф.), двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області -рф. та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Про це в ранковому звіті повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

За даними військових, атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону.

“Про ліквідацію наслідків удару «балістикою» повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.


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