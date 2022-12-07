ЗМІ: Росія знову замовила в Ірану сотні дронів та ракет

Росія знову замовила в Ірану ще сотні безпілотників та балістичних ракет. Про це повідомило інформагентство dpa з посиланням на неназвані дипломатичні джерела в Організації Об’єднаних Націй в Нью-Йорку, передає DW. “Нам відомо, що Іран планує збільшити поставки безпілотних літальних апаратів і ракет в Росію в значних кількостях”, – розповіли журналістам неназвані дипломати.

За їхніми даними, в такий спосіб Москва хоче покрити гострий дефіцит власних ракет та безпілотників через інтенсивне використання та втрати під час війни проти України. Дипломати кажуть, що йдеться про кілька сотень балістичних іранських ракет і сотні безпілотників. “Я не думаю, що вони ще відвантажені, але вони явно є в переліку замовлень”, – сказав один зі співрозмовників журналістів.

Поки незрозуміло, як саме Росія може віддячити тегеранському керівництву за військову допомогу. Утім, за оцінками дипломатичних кіл, мова, швидше за все, йтиме не стільки про гроші, скільки про військову допомогу: “Ймовірно, буде значно поглиблено оборонну співпрацю – з величезними наслідками для безпеки регіону”.

У серпні цього року Росії вже отримала від Ірану значну партію безпілотників, котрі згодом отримали російську назву “Герань”. Практично одразу росіяни стали активно застосовувати ці безпілотники-камікадзе для інтенсивних атак по військовій та цивільній інфраструктурі України.

Також американське видання WP повідомляло з посиланням на західні спецслужби про домовленості між Тегераном і Москвою щодо передачі росіянам технологій з виготовлення іранських дронів.

Крім того, нещодавно ЗМІ повідомляли, що іранське керівництво запросило в Росії допомогу для придушення хвилі кривавих протестів у Ірані, що не вщухають з вересня.