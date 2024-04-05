ЗМІ пишуть про можливе ураження російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС

В ніч на 5 квітня ГУР та ЗСУ організували операцію, в рамках якої було завдано ударів по трьох аеродромах росіян. Зокрема, пошкоджено бомбардувальники Ту-95МС, пише РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони України.

Зазначається, що в результаті атаки дронів, ймовірно, серйозні пошкодження отримали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі “Енгельс-2”. Там же загинули семеро окупантів, серед них можуть бути пілоти бомбардувальників.

Ще одним об’єктом атаки став військовий аеродром у місті Єйськ. Внаслідок ударів українських дронів там знищено щонайменше чотири окупанти і повністю згоріли два ворожі Су-25.

Також співрозмовники повідомили про ураження ще одного аеродрому у Курську. Про результати цієї атаки подробиці поки що повідомляють.

“Ніч на 5 квітня стала однією з найчорніших для російської стратегічної авіації та авіації в цілому. Наслідки лише цієї атаки будуть відчутні для окупантів у довгостроковій перспективі. Але це не остання подібна операція, ми, як кажуть, “ще не починали”, – заявив співрозмовник з ГУР.