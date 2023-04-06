ЗМІ: Макрону не вдалося переконати Сі щодо агресії Росії

Президенту Франції Еммануелю Макрону не вдалося переконати Сі Цзіньпіна щодо війни Росії з Україною, пише Politico.

Президент Китаю не показав ознак змін своєї позиції після переговорів.

Зокрема, він повторив свою давню тезу щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявивши, що “у всіх сторін є розумні побоювання з приводу безпеки”, і не дав жодного натяку на те, що він використовуватиме свій вплив на тиск на Росію, з метою спонукати її припинити вторгнення до України, пише видання.

Сі Цзіньпін лише заявив, що “Китай готовий разом із Францією звернутися до міжнародної спільноти із закликом залишатися раціональним та спокійним”.

Також члени оточення Сі зауважили, що Макрон говорив у два рази більше за господаря зустрічі, що може сприйматися як дипломатична помилка з боку Макрона, пише Politico.