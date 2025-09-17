Зливи та шквальний вітер прогнозують в частині областей 18 вересня

У четвер, 18 вересня, в Україні очікується дощова та вітряна погода. У більшості південних і центральних областей синоптики прогнозують значні опади та пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними синоптиків, помірні дощі пройдуть вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській областях, вдень в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях очікуються значні дощі, подекуди грози. У західних, а вдень і в Житомирській, Київській та Вінницькій областях – без опадів.

Вітер очікується північно-західний 7-12 м/с, у південних та центральних областях місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +7…+12 °C, на сході та південному сході до +10…+15 °C. Вдень повітря прогріється до +15…+20 °C.