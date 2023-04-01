Суспільство

Житель Харківської області підірвався на вибухівці у власному дворі

1 Квітня 2023 20:31
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вибух, харків, міни, дснс

Близько 15:30 у с. Довгалівка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір’ї, на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав поранення 59-річний чоловік.

Зараз медики надають йому усю необхідну допомогу, повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Вкотре закликаю усіх пам’ятати про високу мінну небезпеку на Харківщині. У разі виявлення підозрілого предмета у жодному разі не торкайтесь його. Потрібно негайно відійти на безпечну відстань та повідомити в ДСНС або Нацполіцію. Будьте максимально уважні та обережні” – написав він.


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