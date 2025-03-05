Житель Харківщини виманював гроші в родичів військових, які зникли безвісти чи потрапили в полон

Житель Харківської області обіцяв допомогу в пошуках зниклих безвісти та полонених військових і виманював гроші у їхніх родичів. Зловмисника затримали під час отримання чергового платежу.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрюваний під приводом допомоги в пошуку зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ або тих, які потрапили в полон, виманював гроші в їхніх родичів.

“Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергового платежу. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави”, – йдеться в повідомленні.

Підозру жителю Харківщини повідомлено за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (ч. 4 ст. 190 КК України). Правоохоронці перевіряють інші факти шахрайських дій.