Кримінал

Житель Харківщини наводив російські ракети на оборонців Куп’янська
12 Листопада 2024 10:28
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сбу
Житель Куп'янська корегував вогонь по оборонцях Харківщини / Фото: СБУ

У Куп’янську затримано місцевого жителя, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, чоловік погодився стати інформатором ФСБ та коригувати російський вогонь по українських позиціях у Куп’янському районі.

Як повідомляє СБУ, він був завербований не пізніше травня 2024 року після того, як ФСБ звернула увагу на його прокремлівські коментарі у російських Telegram-каналах. 

Підозрюваний обходив місто та прилеглі території, фіксуючи розташування і маршрути руху українських військових. За кожну “злиту” локацію йому обіцяли грошову винагороду, але він так нічого і не отримав.

Чоловіка затримали та взяли під варту. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.


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