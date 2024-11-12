Житель Харківщини наводив російські ракети на оборонців Куп’янська

У Куп’янську затримано місцевого жителя, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, чоловік погодився стати інформатором ФСБ та коригувати російський вогонь по українських позиціях у Куп’янському районі.

Як повідомляє СБУ, він був завербований не пізніше травня 2024 року після того, як ФСБ звернула увагу на його прокремлівські коментарі у російських Telegram-каналах.

Підозрюваний обходив місто та прилеглі території, фіксуючи розташування і маршрути руху українських військових. За кожну “злиту” локацію йому обіцяли грошову винагороду, але він так нічого і не отримав.

Чоловіка затримали та взяли під варту. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.