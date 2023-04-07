Суспільство

Журналісти підтвердили загибель майже 20 тисяч російських військових в Україні

7 Квітня 2023 20:14
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війна

На 7 квітня відомі імена 19 688 російських військовослужбовців, які загинули під час війни з Україною. Щонайменше 1783 із них – це мобілізовані росіяни. Втрати підрахували “Медіазона” та Руська служба BBC спільно з командою волонтерів.

Як і раніше, найбільшу частку серед тижневих втрат складають ув’язнені та найманці з ПВК “Вагнер”, які беруть участь у бойових діях під Бахмутом. У березні цього року ув’язнені стали найбільшою категорією втрат на війні, наголошують журналісти.

Із загальної кількості загиблих понад 2200 – це офіцери російської армії та інших силових структур, 220 з них – у званні від підполковника і вище. Найбільше загиблих – із Краснодарського краю, Свердловської та Челябінської області, Башкирії, Бурятії та Волгоградської області.

Журналісти збирають інформацію про загиблих російських військових із початку бойових дій. До моніторингу потрапляють лише ті люди, чию смерть вдалося встановити на основі відкритих джерел. Реальна кількість втрат, на думку авторів дослідження, може бути помітно більшою. Крім того, журналістам невідома кількість тих, хто зник безвісти і потрапив у полон.


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