Журналісти підтвердили загибель 100 тисяч російських військових

Волонтери проєкту “Горюшко”, аналізуючи некрологи в ЗМІ та дописи родичів загиблих у соцмережах, підтвердив загибель 100 000 російських військових станом на 24 лютого 2025 року.

Під час підрахунку враховуються лише діючі члени силових структур РФ, які загинули на окупованих територіях України або на території Росії, а також бійці ПВК “Вагнер” з російським громадянством.

При цьому не обліковуються військові з окупованих територій Донбасу, іноземні найманці та особи, які померли після евакуації в тил.

Сотитисячним загиблим, за підрахунками волонтерів, став Олексій Бурков із села Сосновське Кіровської області РФ, який загинув у грудні 2024 року.

За оцінками журналістів “Медіазони”, “Русской службы Би-би-си” та групи волонтерів, реальна кількість загиблих російських військових може бути значно вищою, оскільки не всі випадки потрапляють у відкриті джерела.

У липні 2024 року журналісти розробили методику оцінки втрат на основі порівняння кількості некрологів і даних з Реєстру спадкових справ.

Станом на 21 лютого 2025 року вони виявили 95 026 некрологів загиблих росіян. Однак за їхніми підрахунками, реальна кількість втрат серед військових РФ може становити від 146 000 до 221 000 осіб. Окремо оцінюється, що у лавах підрозділів так званих “ДНР” та “ЛНР” загинуло ще від 21 000 до 23 500 осіб.