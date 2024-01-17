Кримінал

Журналіст Радіо Свобода дістав поранення біля Роботиного

17 Січня 2024 17:36
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війна, журналіст

Журналіст проєкту Крим.Реалії Дмитро Євчин дістав поранення під час знімання телесюжету в районі населеного пункту Роботине Запорізької області у середу, 17 січня, повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що знімальна група у складі журналіста та оператора видання потрапила під артилерійський обстріл. Євчин отримав осколкове поранення в ногу, йому надали першу допомогу й евакуювали в сусіднє село, після чого перевезли до Запоріжжя.

Наразі Євчин переніс операцію і знаходиться у реанімації, пише Радіо Свобода.


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