Журналіст Радіо Свобода дістав поранення біля Роботиного

Журналіст проєкту Крим.Реалії Дмитро Євчин дістав поранення під час знімання телесюжету в районі населеного пункту Роботине Запорізької області у середу, 17 січня, повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що знімальна група у складі журналіста та оператора видання потрапила під артилерійський обстріл. Євчин отримав осколкове поранення в ногу, йому надали першу допомогу й евакуювали в сусіднє село, після чого перевезли до Запоріжжя.

Наразі Євчин переніс операцію і знаходиться у реанімації, пише Радіо Свобода.